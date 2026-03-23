Более двух млн гектаров сельхозземель вернули государству в Карагандинской области

В регионе продолжается ревизия сельхозугодий, которая уже изменила ситуацию в агросекторе. О результатах, проблемах и планах рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ануар Тюлюбеков.

— Ануар Дулатович, каких результатов удалось достичь по возврату сельхозземель?

— С 2022 года в Карагандинской области возвращено два миллиона 145,7 тысячи гектаров сельхозземель. Только в этом году — 64,1 тысячи гектаров. На сегодняшний день в оборот вовлечено один миллион 680,2 тысячи гектаров, и до конца мая мы планируем дополнительно задействовать еще порядка 320 тысяч гектаров. Это означает, что большая часть земель уже используется по назначению.

— Какие инструменты применяются для выявления неиспользуемых участков?

— Мы используем комплексный подход. Проводится ежегодный мониторинг, активно применяются цифровые решения, в том числе данные дистанционного зондирования. Анализируется структура посевов и нагрузка на пастбища. Параллельно ведется работа через запросы в государственные органы — так называемый «ручной» мониторинг.

— Кому в первую очередь передаются возвращенные земли?

— Приоритет — обеспечение сельчан пастбищами. Например, в Бухар-Жырауском районе около 65 тысяч гектаров уже предоставлены населению для выпаса скота. Далее земли распределяются через конкурс среди фермеров и сельхозпроизводителей. Все процедуры проходят прозрачно и в рамках действующих правил.

— Как изменилась ситуация с пастбищами?

— Нам удалось значительно сократить дефицит. Если в начале 2025 года он составлял 441,5 тысячи гектаров, то сейчас — 138,3 тысячи гектаров. Наиболее проблемными остаются Бухар-Жырауский и Осакаровский районы. Там мы продолжаем работу по перераспределению земель, восстановлению угодий и развитию инфраструктуры водопоя.

— Какая поддержка оказывается фермерам?

— Это целый комплекс мер: субсидии, льготное кредитование, лизинг техники, гранты для начинающих аграриев. Параллельно реализуются инфраструктурные проекты — обводнение пастбищ, восстановление деградированных земель. Также фермеры получают доступ к обучению и современным агротехнологиям.

— Какие стратегические задачи стоят перед агросектором региона?

— В ближайшие годы мы делаем ставку на развитие животноводства и переработки. До 2027 года планируется реализовать 19 инвестиционных проектов, включая строительство современных молочно-товарных ферм и перерабатывающих предприятий.

Ожидается, что объем сельхозпроизводства достигнет 559,6 миллиарда тенге. Мы также увеличиваем площади орошаемых земель и внедряем современные технологии, что позволит повысить урожайность.