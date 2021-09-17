Более девяти тысяч тонн продукции закупят для стабфонда в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены закупить более 9 тысяч тонн продукции для Стабилизационного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работу Стабфонда, обеспечение кормами обсудили на заседании общественного совета по региональному развитию при филиале партии «Nur Otan». Об итогах заседания сообщили в пресс-службе филиала.

По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияра Исаева, на 2022-й год уже закупили около 5,2 тысячи тонн продукции. В планах – закуп еще 3,9 тысячи тонн. Практически вся продукция закупается у местных товаропроизводителей.

Сейчас из Стабфонда в крупных объемах реализуют гречневую крупу, рис, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, сахар, соль, мясо птицы и овощи.

«Из 19 наименований реализуются 12 видов социально значимых продуктов питания в 26 торговых сетях и точках Стабфонда на рынках. Применяется механизм прямых поставок от сельхозтоваропроизводителей. Для закупа подсолнечного масла и дальнейшей его реализации по фиксированной цене в рамках «оборотной схемы» выдан льготный займ для ТОО «Радуга». В розничной сети есть масло подсолнечное «Майское» по 555 тенге. Для стабилизации цен на овощи идут переговоры по закупу картофеля, моркови и репчатого лука», - рассказал Д.Исаев.

С руководителями торговых сетей, оптовых предприятий и предпринимателями местные власти заключили 619 меморандумов о снижении и поддержании цен на социально значимые продукты питания. О заключении меморандумов управление заявляло еще в мае, считая их действенной мерой стабилизации цен на продукты. Однако ежемесячные статистические данные неумолимо свидетельствуют о росте цен на продукты.

Члены регионального совета полагают, что контроль со стороны госорганов за предпринимателями, завышающими цены, недостаточен. Целесообразным считают механизм предельных цен на продукты питания.

Еще одни проблемный вопрос – обеспечение кормами. На зиму требуется заготовить 850 тысяч тонн сена. В управлении сельского хозяйства и земельных отношений утверждают, что 98% от потребности уже заготовили. Сенажа – даже немного больше запланированного объема.

«Заготовлено 106,7 тысячи тонн силоса при потребности 194 тысячи тонн и 242,3 тысячи тонн соломы при потребности 784 тысячи тонн. Для личных подсобных хозяйств заготовлено 498,3 тысячи тонн сена, что составляет 97,7% от потребности. По области имеется 122,6 тысячи дворов, из которых 62,6 тысячи содержат поголовье сельскохозяйственных животных. Согласно оперативным данным на 15 сентября, 61,4 тысячи дворов полностью обеспечены сеном», - сообщил руководитель управления Мейрам Мендыбаев.

По его словам, для заготовки кормов аграриям выделили удешевленные горюче-смазочные материалы. С сельхозтоваропроизводителями, получающими субсидии, акиматы сельских округов подписали меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам.

Тем не менее, члены регионального совета проблему посчитали полностью нерешенной и рекомендовали управлению определить до конца сентября дефицит грубых кормов и зернофуража в разрезе каждого района, на случай непредвиденных ситуаций создать резервный запас кормов.