Более девяти тысяч тонн продукции закупят для стабфонда в СКО
Работу Стабфонда, обеспечение кормами обсудили на заседании общественного совета по региональному развитию при филиале партии «Nur Otan». Об итогах заседания сообщили в пресс-службе филиала.
По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияра Исаева, на 2022-й год уже закупили около 5,2 тысячи тонн продукции. В планах – закуп еще 3,9 тысячи тонн. Практически вся продукция закупается у местных товаропроизводителей.
Сейчас из Стабфонда в крупных объемах реализуют гречневую крупу, рис, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, сахар, соль, мясо птицы и овощи.
«Из 19 наименований реализуются 12 видов социально значимых продуктов питания в 26 торговых сетях и точках Стабфонда на рынках. Применяется механизм прямых поставок от сельхозтоваропроизводителей. Для закупа подсолнечного масла и дальнейшей его реализации по фиксированной цене в рамках «оборотной схемы» выдан льготный займ для ТОО «Радуга». В розничной сети есть масло подсолнечное «Майское» по 555 тенге. Для стабилизации цен на овощи идут переговоры по закупу картофеля, моркови и репчатого лука», - рассказал Д.Исаев.
С руководителями торговых сетей, оптовых предприятий и предпринимателями местные власти заключили 619 меморандумов о снижении и поддержании цен на социально значимые продукты питания. О заключении меморандумов управление заявляло еще в мае, считая их действенной мерой стабилизации цен на продукты. Однако ежемесячные статистические данные неумолимо свидетельствуют о росте цен на продукты.
Члены регионального совета полагают, что контроль со стороны госорганов за предпринимателями, завышающими цены, недостаточен. Целесообразным считают механизм предельных цен на продукты питания.
Еще одни проблемный вопрос – обеспечение кормами. На зиму требуется заготовить 850 тысяч тонн сена. В управлении сельского хозяйства и земельных отношений утверждают, что 98% от потребности уже заготовили. Сенажа – даже немного больше запланированного объема.
«Заготовлено 106,7 тысячи тонн силоса при потребности 194 тысячи тонн и 242,3 тысячи тонн соломы при потребности 784 тысячи тонн. Для личных подсобных хозяйств заготовлено 498,3 тысячи тонн сена, что составляет 97,7% от потребности. По области имеется 122,6 тысячи дворов, из которых 62,6 тысячи содержат поголовье сельскохозяйственных животных. Согласно оперативным данным на 15 сентября, 61,4 тысячи дворов полностью обеспечены сеном», - сообщил руководитель управления Мейрам Мендыбаев.
По его словам, для заготовки кормов аграриям выделили удешевленные горюче-смазочные материалы. С сельхозтоваропроизводителями, получающими субсидии, акиматы сельских округов подписали меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам.
Тем не менее, члены регионального совета проблему посчитали полностью нерешенной и рекомендовали управлению определить до конца сентября дефицит грубых кормов и зернофуража в разрезе каждого района, на случай непредвиденных ситуаций создать резервный запас кормов.