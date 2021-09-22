Более девяти тысяч человек трудоустроено с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр занятости населения акимата города Нур-Султан с начала 2021 года принял 15 350 граждан столицы. Всего трудоустроено 9 189 человек. Из них через электронную биржу труда – 2 978 человек, а постоянную работу нашли 5 347 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках государственной программы «Еңбек» на общественные работы направлено 2 620 человек, на социальные рабочие места – 179, на молодежную практику – 789.

В рамках Дорожной карты занятости трудоустроено 254 человека. В целом, в рамках госпрограммы ДКЗ по городу Нур-Султан в этом году создано более 500 рабочих мест. План предусматривал создание 483 рабочих мест, на сегодняшний день трудоустроено 503 человека. Создано 291 постоянное рабочее место.

Центр занятости населения оказывает содействие в трудоустройстве всех категорий граждан. Сюда ежедневно обращаются безработные граждане разного возраста, состоящие на учете службы пробации и лица с ограниченными возможностями.

С начала года трудоустроено 47 человек, состоящих на учете в службе пробации, и 574 человека с ограниченными возможностями.

Центр занятости населения также направляет на курсы для безработных граждан по востребованным на сегодняшнем рынке труда специальностям.

В этом году через Центр прошли курсы профессиональной подготовки 213 человек. Учебные курсы были организованы по специальностям повар, кондитер, портной, парикмахер, кассир-контролер, пекарь, воспитатель-помощник.

В 2021 году по городу Нур-Султан в целях реализации новых бизнес идей выделены гранты на 414 проектов. Пока профинансирован 401 грант. В числе получателей грантов - представители социально-уязвимых слоев населения. Среди них - члены многодетных и малообеспеченных семей, граждане с ограниченными возможностями и получатели АСП, молодые люди до 29 лет.

Сейчас услугами Центра занятости можно воспользоваться дистанционно. С этой целью функционирует государственный информационный портал электронной биржи труда.

За подробной информацией и консультацией специалистов следует обращаться по телефонам отдела занятости центра: 72-93-31, 57-86-95, 8 701 573 65 93.

Отметим, что в 2020 году по дорожной карте занятости в столице реализован 151 инфраструктурный проект с созданием 15 253 новых рабочих мест.