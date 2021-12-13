Более девяти тысяч человек ревакцинировались против COVID-19 в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области более 9000 человек прошли ревакцинацию против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, ревакцинация против КВИ проводится после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через шесть месяцев.
«С 22 ноября 2021 года в Алматинской области началась кампания ревакцинации против COVID-19. В данный момент для ревакцинации доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell)», - проинформировали в ДСЭК.
В первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершённого курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ, также самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
На сегодняшний день в области иммунную систему против КВИ укрепили 9114 человек. Из них 4809 - медицинские работники, 1035 - педагоги, 217 - сотрудники силовых структур и 2384 - лица, самостоятельно обследованные на антитела.
Также сообщается, что 13 декабря курс ревакцинации прошли руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Е. Сыдыманов, заместитель руководителя А. Чарапиев, руководитель эпидемиологического отдела С. Капсаламова и пресс–секретарь департамента А. Шагиахмет.
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