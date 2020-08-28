+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более десятка военных Акмолинской области получили награды

28 Августа 2020 21:30
Поделиться:
Более десятка военных Акмолинской области получили награды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В период, когда пандемия коронавируса пришла и в Казахстан, огромная ответственность легла не только на плечи медиков. Круглосуточное патрулирование и службу на границах городов и населенных пунктов несли военнообязанные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Новости по теме
«Сервисные акиматы» заработали во всех районах Акмолинской области
Ключи от новых квартир получили 25 кокшетауских семей в канун Дня Конституции Новый молодежный ресурсный центр открыт в Алматы Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице

С 9 по 30 апреля в Акмолинской области было проведено специальное развертывание подразделений бригады территориальной обороны, передает управление внутренней политики.

Ежедневно и ежечасно сотрудники находились на страже порядка и следили за соблюдением карантинных мер. Сегодняшнее улучшение эпидемиологической ситуации в том числе и их заслуга.

Сегодня в преддверии Дня Конституции отличившихся военнослужащих по завершению сборов наградили грамотами и благодарственными письмами акиматов районов и бригады территориальной обороны.

Памятными знаками «Төтенше жағдай кезінде міндеттерін адал орындағаны үшін» от имени министра обороны РК были награждены 11 военных, участвовавших в спецсборах.

От имени руководителя региона Ермека Маржикпаева военнослужащих наградил заместитель акима области Аскар Маратулы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Акимат   #Армия   #Конституция  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив