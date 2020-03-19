Более четырех тысяч звонков поступило за сутки в call center полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы на период введенного карантина создан call centеr с целью предоставления ответов на самые актуальные вопросы в части соблюдения пропускного режима и охраны правопорядка в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За дежурные сутки на многоканальный номер позвонили свыше четырех тысяч человек. Большинство из них интересовали вопросы ограничения въезда/выезда граждан из Алматы на блокпостах по периметру карантинной зоны.

«Кому-то из звонивших нужна была просто консультация и поддержка, и они ее получили. Были, конечно, вопросы, не касающиеся деятельности полиции. По мере и возможности и на них были даны сотрудниками полиции квалифицированные ответы. По предварительному анализу, первые 2-3 дня на телефон «горячей линии» будут поступать большое количество звонков. Очень важно своевременно и доступно ответить на интересующие граждан вопросы», – сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции, между тем, отметили, что «горячая линия» на период введенного карантина сформирована преимущественно из числа полицейских–психологов и сотрудников нестроевых подразделений полиции.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Алматы введен режим карантина. Территория города закрыта для автотранспорта, а с 22 марта будут приостановлены все авиа- и железнодорожные сообщения.