Более четырех тысяч туркестанцев отправились на срочную воинскую службу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В конце декабря 2020 года местные органы военного управления Туркестанской области завершили призывную кампанию, в ходе которой в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано более 4 тысяч. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Начальник департамента по делам обороны полковник Нурмаханбет Дюсебаев подвел итоги работы за год. Отмечено стопроцентное выполнение плана призыва в прошедшем году, а также своевременность принятых санитарно-эпидемиологических мер, которые позволили избежать массового заражения призывников и военнослужащих коронавирусной инфекцией.

Кроме того, отмечен рост числа призывников с высшим образованием и тех, кто прошел обучение и закалку в стенах военно-патриотических клубов, действующих в области. За осень 2020 года призвано около 180 новобранцев с высшим образованием.

По результатам мероприятия начальником областного департамента по делам обороны даны указания по качественной организации призыва в 2021 году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. За высокие показатели в служебной деятельности грамотами и благодарственными письмами были поощрены лучшие управления и отделы, а также отдельные военнослужащие и служащие.