-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более четырех тысяч туркестанцев отправились на срочную воинскую службу
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В конце декабря 2020 года местные органы военного управления Туркестанской области завершили призывную кампанию, в ходе которой в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано более 4 тысяч. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Начальник департамента по делам обороны полковник Нурмаханбет Дюсебаев подвел итоги работы за год. Отмечено стопроцентное выполнение плана призыва в прошедшем году, а также своевременность принятых санитарно-эпидемиологических мер, которые позволили избежать массового заражения призывников и военнослужащих коронавирусной инфекцией.
Кроме того, отмечен рост числа призывников с высшим образованием и тех, кто прошел обучение и закалку в стенах военно-патриотических клубов, действующих в области. За осень 2020 года призвано около 180 новобранцев с высшим образованием.
По результатам мероприятия начальником областного департамента по делам обороны даны указания по качественной организации призыва в 2021 году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. За высокие показатели в служебной деятельности грамотами и благодарственными письмами были поощрены лучшие управления и отделы, а также отдельные военнослужащие и служащие.
- В управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области - новый руководитель
- Первый визит-центр заработал в Иле-Алатауском нацпарке: как он выглядит
- Ключи от 52 квартир вручили военнослужащим Сарыозекского гарнизона
- Совместная штабная тренировка войск прошла в Семее
- На 25% планируют увеличить количество туристов в Алматы в 2021 году
- Фейком назвали информацию об отказе в выдаче шенгенских виз лицам без вакцины от COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана