Более четырех тысяч человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области с помощью Ashyq выявлены 2 979 человек с «красным» и 1 035 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондента МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 17 ноября 2021 года, выявлено 4 014 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2 979 человек с «красным» и 1 035 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 171 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 7 569 595 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 425 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

В области 10 342 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 8 369 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1206 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».