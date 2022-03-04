Более чем в два раза повысились инвестиции в сельское хозяйство Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области за последние пять лет инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в 2 раза. Такие данные озвучил на совещании в областном акимате заместитель акима области Арман Абенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По озвученным данным, за прошлый год в сельском хозяйстве введено в эксплуатацию 12 проектов на сумму 21,8 млрд тенге, при этом создано более пятисот рабочих мест.

«Реализация всех инвестиционных проектов позволила создать новые рабочие места, увеличить экспортный потенциал отрасли, поголовье КРС и производство продукции, обеспечить загрузку перерабатывающих мощностей. В текущем году, в рамках Дорожной карты, запланирована реализация 13 инвестиционных проектов на сумму 27,5 млрд тенге, с созданием 165 новых рабочих мест. В том числе в животноводстве – 4 проекта, растениеводстве – 8 проектов, прочие – 1 проект»,- сообщил А. Абенов.

Так, за счет ввода в эксплуатацию новых инвестпроектов и приобретения сельхозтехники, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал в сельского хозяйства составил 78,9 млрд тенге. По словам А.Абенова, за последние 5 лет инвестиции увеличились более чем в 2 раза.

«В рамках второго направления программы «Дорожная карта занятости» области выделен 1 млрд тенге на предоставление не менее 120 микрокредитов с созданием 156 рабочих мест. Из общего количества поданных заявок выдано 136 на сумму 696 млн тенге, исполнение составляет 70%»,- добавил замакима.

Большая помощь развитию сельского хозяйства оказывается со стороны государства. В текущем году на развитие сельского хозяйства области было выделено 27,6 млрд тенге субсидий.

«В том числе на растениеводство – 9,9 млрд тенге, на животноводство – 7,5 млрд тенге, на прочие направления – 10,2 млрд тенге. Финансирование весенне-полевых и уборочных работ осуществляется через АО «Аграрная кредитная корпорация». В текущем году объем финансирования планируется в пределах 26 млрд тенге на уровне прошлого года. По состоянию на начало марта профинансировано 45 заявок на сумму 907 млн тенге.

Дополнительно, уже второй год весенне-полевые и уборочные работы финансируются посредством форвардного закупа сельхозпродукции через АО «Продкорпорация». В текущем году выделено 22,9 млрд тенге, по сравнению с уровнем прошлого года увеличено на 13 млрд тенге. Таким образом, только по двум финансовым институтам выделено 49 млрд тенге. Необходимо также использовать кредиты банков второго уровня и микрофинансовых организаций»,- подытожил А. Абенов.