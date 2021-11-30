Более чем в 15 раз сократятся выбросы алматинской ТЭЦ-2 после перевода на газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Насколько будут снижены выбросы вредных веществ в атмосферу после перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы прошли общественные слушания, на которых с жителями города обсуждались вопросы минимизации воздействия на окружающую среду при реализации проекта по модернизации алматинской ТЭЦ-2.

Как сообщили в пресс-службе АО «Самрук-Энерго», в настоящее время выбросы из дымовых труб ТЭЦ-2, по отчетным данным, составляют 36,7 тысяч тонн в год, после модернизации они составят 2,3 тысяч тонн в год. То есть, выбросы в атмосферу города от ТЭЦ-2 сократятся более чем в 15 раз.

«Для строительства новой электростанции на площадке ТЭЦ-2 будет использовано 17,5 га при общей площади существующей промплощадки – 91 га», - пояснили в компании.

Использование в качестве топлива природного газа исключает такие значительные по площади сооружения ТЭЦ как: угольный склад, топливоподача и система доставки разгрузки угля.

Вместе с тем, будет использована существующая инфраструктура по водоснабжению, отпуску тепла и электроэнергии, что является очень важным преимуществом строительства электростанции именно на существующей площадке ТЭЦ-2, особенно в условиях плотно сложившейся застройки мегаполиса.

«Действующий золоотвал сухого складирования ТЭЦ-2 после реализации проекта согласно основным техническим решениям ТЭО подлежит рекультивации. При наличии потребителя зола может быть использована (и такие предложения уже поступают). Оборудование старой станции будет законсервировано и переведено в аварийный резерв», - добавили в АО «Самрук-Энерго».

Публичные слушания организованы в соответствии с Экологическим кодексом РК, правилами проведения общественных слушаний и прошли под председательством представителя управления зеленой экономики акимата Алматы с участием заказчика технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) - АО «АлЭС» и разработчика ТЭО - АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».