Более чем на 20% увеличился объем перевозок через Грузию по Среднему коридору

В Грузии официально начался второй этап развития нового морского порта Поти, направленного на укрепление транспортно-логистического потенциала региона и расширение возможностей международного транзита, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый общественный телеканал .

Как заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе церемонии запуска проекта, расширение порта призвано обеспечить растущий объем грузоперевозок через территорию страны и развитие международного транспортного маршрута Средний коридор.

По ее словам, за первые пять месяцев 2026 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 21%, а тоннаж судов, заходящих в грузинские порты, вырос на 19%. Это подтверждает растущую роль Грузии в региональной и международной логистике.

— В рамках второго этапа развития объекта в проект дополнительно инвестируют $40 млн. После завершения строительства годовая пропускная способность нового порта достигнет трех миллионов тонн, что позволит ускорить обработку грузов и повысить конкурентоспособность грузинской транспортной инфраструктуры, — отметила министр.

Квривишвили отметила, что вторая фаза предусматривает строительство дополнительного причала, который увеличит грузооборот порта еще на один миллион тонн. Новый терминал будет обслуживать перевозки минеральных удобрений, производимых в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане и Грузии, что имеет стратегическое значение для региональной продовольственной безопасности.

— На первом этапе проекта было инвестировано $93 млн и создано 360 рабочих мест. На текущем этапе планируется дополнительно трудоустроить еще 50 человек, — добавила она.

Президент компании-инвестора PACE International Иосеб Долидзе сообщил, что совокупная стоимость проекта составляет $130 млн. Из этой суммы $55 млн обеспечивает сама компания, а основная часть финансирования поступает от Международной финансовой корпорации развития США.

Кроме того, Международная финансовая корпорация развития США недавно подписала с PACE Group второе кредитное соглашение на сумму $25 млн. Эти средства будут направлены на завершение строительства второго причала нового морского порта Поти.

По словам Долидзе, данное финансирование стало крупнейшим инфраструктурным кредитом, одобренным американской стороной для региона Кавказа и Центральной Азии, что отражает высокий уровень международного доверия к проекту.

В церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, временный поверенный в делах США Алан Пурселл и представители американской финансовой корпорации развития.

Церемония завершилась символической закладкой капсулы, которая ознаменовала начало строительства логистического проекта.

Напомним, в 2025 году в порту Поти был запущен первый казахстанский мультимодальный терминал.



