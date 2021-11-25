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Более чем на миллиард тенге обманули мошенники аграриев в Костанайской области

25 Ноября 2021 17:44
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Более чем на миллиард тенге обманули мошенники аграриев в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Гражданин Н.Тлеубаев по предварительному сговору с С.Сулейменовым и А.Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.

Н.Тлеубаев и директор А.Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге на условиях отсрочки»,- сообщили в ведомстве.

Фактически завладев зерном, Н.Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».

«Затем легализовал денежные средства за пределами Республики Казахстан, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО «GrainExport-NS». За мошеннические действия Н.Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, С.Сулейменов и А.Шамшадинов – на 5 лет»,- подытожили в департаменте.


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство   #Мошенничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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