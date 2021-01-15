Более чем на 60% обновился Карагандинский областной маслихат

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялась первая сессия областного маслихата VII созыва. В новый состав вошли 38 депутатов - представители четырёх партий. По результатам выборов 29 мандатов получила партия «Nur Otan», по три - «Ауыл», «Ак жол» и Народная партия Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы были сложными, потому что четырёхуровневые. Избирали депутатов Мажилиса, областного, городских и районных маслихатов. Все организационные вопросы были решены на хорошем уровне. Обеспечена необходимая материально-техническая база в соответствии с санитарными требованиями. На всех 778 избирательных участках выборы состоялись. Было занято более 5 тысяч членов комиссий. Ход выборов отслеживали свыше 5 тысяч независимых наблюдателей. Из-за рубежа приехали восемь, двое из них - долгосрочные. Жалоб на нарушения не поступало», - сообщил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

В области было зарегистрировано 920,4 тысячи избирателей. Явка на выборах составила почти 71%.

Состав областного маслихата обновился более чем на 60%. Среди депутатов стало больше женщин и молодёжи. Возраст избранников - от 30 до 70 лет.

На первой сессии депутаты избрали секретаря областного маслихата. Свой пост сохранил Серик Утешов.

Также избраны составы пяти постоянных комиссий: по бюджету и развитию местного управления и самоуправления; по социально-культурному развитию и социальной защите населения; по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным и земельным вопросам; по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству и экологии; по вопросам депутатских полномочий, этики, законности и правопорядка.

Зарегистрирована депутатская фракция областного маслихата партии Nur Otan.

«Впервые выборы в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней проходили по представлению партийных списков, а также с соблюдением 30- процентной квоты в партийных списках для женщин и молодёжи. Новый состав областного маслихата представлен четырьмя партиями. Несмотря на разность политических взглядов, вам предстоит принимать общие взвешенные решения на благо нашей области, основываясь прежде всего на справедливости и честности. В целом депутатский корпус сформирован людьми самых разных профессий. Среди вас врачи, учителя, фермеры, предприниматели. В предвыборной борьбе вы досконально изучили ситуацию в области, знаете все наши проблемы и преимущества. Уверен, что вместе будем конструктивно работать для достижения целей и задач, которые ставит перед нами Глава государства», - обратился к новоизбранным депутатам аким области Женис Касымбек.

Утверждена повестка следующей, второй сессии. Депутаты обсудят исполнение решений маслихата предыдущего созыва и реализацию молодёжной политики в регионе.

Список депутатов Карагандинского областного маслихата:

Депутаты от партии «Nur Otan»

1. Абилов Мурат

2. Алимбаева Адия

3. Алтынбеков Бекзат

4. Асан Суйиндик

5. Ахметов Камбар

6. Бадина Юлия

7. Георгиади Иван

8. Досжанов Бейбит

9. Дюсенбаев Габдолла

10. Ибатов Марат

11. Искакова Аида

12. Калыков Арман

13. Магзумов Арыстан

14. Марданова Зарина

15. Махатчина Мира

16. Нигматулин Аргын

17. Оспанова Кадиша

18. Оспанов Саят

19. Прокоп Георгий

20. Рыспеков Жанибек

21. Сатыбалдин Ерболат

22. Тукбаева Айман

23. Утеубаев Талгат

24. Утешов Серик

25. Халилин Ерден

26. Шафикова Кристина

27. Шингисов Бауыржан

28. Штергер Жанна

29. Экзеков Дулат

Депутаты от партии «Ауыл»

1. Адекенов Сергазы

1. Исекеев Мади

1. Турмухамбетова Анар

Депутаты от партии «Ак Жол»

1. Абильдин Ермек

1. Нурказов Ойрат

1. Шиллер Марина

Депутаты от Народной партии Казахстана

1. Биржанов Кайрат

1. Зевахин Александр

1. Ким Сергей