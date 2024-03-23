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    14:43, 23 Март 2024 | GMT +6

    Более чем на 3 млрд тенге оштрафовали операторов связи в Казахстане

    Tele2 және Altel ұялы байланыс операторын сатып алатын компания белгілі болды
    Фото: Kazinform

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о фактах привлечения к ответственности операторов связи за предоставление некачественных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В 2019 году была проведена 51 проверка и наложено штрафов на сумму 10,8 млн тенге. В 2020 году проведено 93 проверки, наложено штрафов на сумму 23,9 млн тенге, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В МЦРИАП также отметили, что по итогам 2021 года министерством было проведено 562 проверки (371 выявлены нарушения, 66%) в отношении операторов связи и выписано штрафов на сумму 132 млн тенге. По итогам 2022 года было проведено 1175 проверок и выписано штрафов на сумму 1 млрд 670 млн тенге (уплачено в бюджет с учетом скидки 835 млн тенге).

    — За 2023 год проведено 782 внеплановых проверок и выписано штрафов на сумму 3 млрд 288 млн тенге, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что штрафы в 10 раз увеличили для операторов связи за некачественный интернет в РК. 

    Теги:
    Казахстанцы МЦРИАП Штрафы Связь, ТВ, IT Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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