12 Июля 2022 12:32

Штрафы в 10 раз увеличили для операторов связи за некачественный интернет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК приняты меры по обеспечению населения качественными интернетом и связью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вчера Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Ранее Президентом поручалось усилить защиту прав потребителей в области связи, внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных параметров интернет-связи от заявленных операторами.

В реализацию данного поручения Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с депутатским корпусом выработаны меры, направленные на усиление ответственности операторов за предоставление пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам, техническим нормам и показателям качества. Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП», - говорится в сообщении ведомства.

Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз. По итогам 2021 года, министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 года – 93).

«Для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или интернета, казахстанцам необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций либо территориальной инспекции связи соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений «Е-Оtinish» либо в бумажном виде. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку. После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Принятые изменения - еще один шаг в направлении обеспечения населения качественной связью и интернетом», - дополнили в пресс-службе МЦРИАП.

Фото: incimages.com