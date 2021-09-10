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    21:28, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более центнера рыбы обнаружили у браконьеров в Арыси

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    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Арыси изъяли у браконьеров более 100 кг незаконной добытой рыб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    В дежурную часть Арысского райотдела полиции поступило сообщение от рыбинспекторов о том, что берегу Коксарайского водохранилища, расположенного на территории района, выявлен факт незаконной добычи рыбы.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили двух подозреваемых, занимавшихся ловлей рыбы с помощью сетей и лодки.
    В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у браконьеров более 100 кг рыбы, лодку и рыболовные снасти.

    Оба подозреваемых оказались жителями Шардаринского района, которых доставили в районный отдел полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».


    Теги:
    Туркестанская область Криминал Правоохранительные органы
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