Более центнера рыбы обнаружили у браконьеров в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Арыси изъяли у браконьеров более 100 кг незаконной добытой рыб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

В дежурную часть Арысского райотдела полиции поступило сообщение от рыбинспекторов о том, что берегу Коксарайского водохранилища, расположенного на территории района, выявлен факт незаконной добычи рыбы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили двух подозреваемых, занимавшихся ловлей рыбы с помощью сетей и лодки.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у браконьеров более 100 кг рыбы, лодку и рыболовные снасти.

Оба подозреваемых оказались жителями Шардаринского района, которых доставили в районный отдел полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».