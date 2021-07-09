Более 98% территории Алматы охвачено централизованным водоснабжением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 июля в Казахстане отмечается день работников водного хозяйства. В этот праздник, в предприятии водоснабжения и водоотведения «Алматы су» рассказали, какие работы проводятся для обеспечения жителей мегаполиса чистой питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Централизованное предприятие водоснабжения существует в городе Алматы с 30-х годов прошлого столетия. Первые водопроводные сети появились еще при строительстве города Верного — тогда это были деревянные и гончарные трубы, а их основное предназначение обеспечивать водой городские бани.

Сегодня же структура водоснабжения включает в себя 386 скважин, расположенных как внутри города, так и за его пределами. Основной водозабор — Талгарский — находится рядом с поселком Гульдала, откуда в город поступает порядка 30% воды. Этой водой обеспечиваются все ТЭЦ для выработки тепла и горячего водоснабжения, а также осуществляется водоснабжение Турскибского, Жетысуского, частично Алатауского и Медеуского районов.

В пределах города расположены многочисленные скважины, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода - это основной источник водоснабжения Алатауского, Ауезовского, частично Алмалинского районов. В схему водоснабжения города включены 109 резервуаров чистой воды общей емкостью 300 тысяч кубометров.

Еще 30% водоснабжения города обеспечивается за счет горных рек. Так, большую часть Медеуского района и всю верхнюю зону обеспечивает фильтровальная станция «Медеу», где происходит водоподготовка горной воды из р.Малая Алматинка и ее притоков. Головные очистные сооружения готовят воду из реки Большая Алматинка и обеспечивают водой Бостандыкский и частично Алмалинский районы. Еще есть две речки: Каргалы и Аксай, они являются источником водоснабжения верхней части Наурызбайского района.

«На сегодня централизованным водоснабжение охвачено более 98% территории мегаполиса. Для улучшения инфраструктуры окраин мегаполиса акиматом города Алматы реализуется пятилетний комплексный план развития «Новый Алматы». В рамках развития инженерной инфраструктуры присоединенных микрорайонов в 2020 году было построено 300 км сетей водопровода и канализации с охватом более 50 тысяч человек. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию новые сети более чем в десяти микрорайонах, что даст возможность нескольким десяткам тысяч домостроений малоэтажной застройки получить доступ к качественному и бесперебойному водоснабжению», - сообщили в «Алматы су».

Вместе с развитием системы водоснабжения активно ведется строительство и инфраструктура канализации, которая включает не только сотни километров разветвленной сети водоотведения, но и канализационные перекачивающие насосные станции. Увеличение зоны канализирования - это не только удобство для жителей мегаполиса, но и решение экологических проблем, связанных с эксплуатацией септиков и выгребных ям.

В 2021 году по заказу ГКП «Алматы Су» началась реконструкция 179,8 км водопроводных сетей и 77,1 км сетей канализации, строительство сетей стартовало в таких крупных микрорайонах как Алгабас, Айгерим, Таусамал, Улжан-1.