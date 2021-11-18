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Более 954 тысяч алматинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

18 Ноября 2021 14:50
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Более 954 тысяч алматинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о текущей эпидситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья, за 17 ноября зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 123 случаев с симптомами и 5 без симптомов. Выписано всего – 78, поступило – 93. Итого в инфекционных стационарах (1774 коек) физически находится 673 человек (17 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 78. На ИВЛ – 15, на неинвазивной ИВЛ – 41, High flow занято – 15 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 177 пациента, симптомами – 1 113, с легкой и средней степенью, без симптомов – 64.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2128 человек, вторым компонентом – 1762 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 17 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 016 111 человека, вторым компонентом 954 837 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 739 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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