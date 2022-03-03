Более 9500 человек ревакцинировались Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 221 973 человека прошли курс ревакцинации в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что работа по вакцинации населения активно ведется в соответствии с алгоритмом. Для населения задействовано 318 медицинских, 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов.

«Всего первым компонентом привито 1 003 812 тысяч человек или 83,7%. Вторым компонентом привито 905 360 тысяч человек или 75,5%. В Балхашском (100%), Аксуском (102%), Карасайском (100%) районах и в городах Текели (102%), Капшагай (100%) завершена вакцинация первым компонентом», - сообщили в ДСЭК.

В настоящее время в области остается «Спутник V» – 1145, «QazVac» – 10 928, «SinopharmVeroCell» – 19 384, Comirnaty (Pfizer) – 254 941, «Спутник лайт» – восемь доз.

В области первый компонент вакцины Pfizer получили 110 159 человек, в том числе 90 976 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 15 142 женщин в период лактации и 4041 женщин во время беременности. Второй компонент вакцины получили 76 070 человека. Среди них 62 525 подростка, 10 587 женщины в период лактации и 2958 женщин во время беременности.

Также 221 973 человек прошли курс ревакцинации, из них 212 381 получили вакцины «QazVac» и «SinopharmVeroCell», 9592 человек вакцинированы Pfizer.

В Алматинской области за последние две недели заболеваемость идет к уменьшению, недельный прирост снизился с 0,1% до 0,02%, суточный показатель заражении удерживается на уровне 15-20 случаев в день.

За последнюю неделю с 17 февраля по 2 марта при сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 27,4% (с 378 до 121). По матрице оценки эпидемиологической ситуации Алматинская область находится в «зеленой» зоне.

За последние сутки зарегистрировано 10 случаев. Из числа заражения при самообращении с клиникой выявлены 56,9%, по эпидемиологическим показаниям, как близко контактные с ранее выявленными больными 21,3%, с профилактической целью 22,4%.

Чаще болеют лица старше 50 лет, которые в общей структуре заболеваемости составляют 51,2%, многие из которых не получили вакцину против коронавирусной инфекции. На лиц активного трудоспособного возраста 30-49 лет приходится 26,5%, дети и подростки – составили 22,1%.