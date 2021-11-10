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Более 943 тысяч алматинцев полностью вакцинировались против COVID-19

10 Ноября 2021 17:16
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Более 943 тысяч алматинцев полностью вакцинировались против COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала февраля вторым компонентом вакцины от коронавируса привились 943 851 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1468 человек, вторым компонентом – 2030 человек. Всего за весь период, с 1 февраля по 9 ноября 2021 года, вакцинировано первым компонентом 1 004 163 человека, вторым компонентом 943 851 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 380 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

За 9 ноября в городе зарегистрировано 134 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 130 случаев с симптомами и 4 без симптомов. Выписано всего – 112, поступило – 99. Итого в инфекционных стационарах (2 334 коек) физически находится 793 человека (20 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 86. На ИВЛ – 16, на неинвазивной ИВЛ – 45, High flow занято – 20 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 506 пациентов, с симптомами – 1 442, с легкой и средней степенью, без симптомов – 64.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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