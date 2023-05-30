Более 930 млрд тенге поступило в бюджет Астаны за прошлый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления финансов Астаны Алиби Жумаев отчитался об исполнении столичного бюджета за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в прошлом году в бюджет Астаны поступило 937 млрд 646 млн тенге, перевыполнено 30 млрд 153 млн тенге.

«Общий объем местного дохода составил 898 млрд 608 млн тенге, или 103,8%. Из них за счет налоговых поступлений – 556 млрд 603 млн тенге. По неналоговым доходам – 19 млрд 576 млн тенге, или 114,8%. Дополнительно получено 2 млрд 520 млн тенге», - сказал Алиби Жумаев на заседании городского маслихата.

Расходы бюджета Астаны в прошлом году составили 954 миллиарда 309 миллионов тенге или 98,3%.

«Не использовано 1,6% от общей суммы расходов. 41,9% от общей суммы неиспользованных средств - на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 33,33% - на управление строительства, 12,7% - на управление топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, 4,4% - на управление образования, 1,7% принадлежит управлению занятости и социальной защиты. Остальные неизрасходованные суммы наблюдались в других управлениях», - добавил Алиби Жумаев.

По словам спикера, одной из основных причин неиспользования бюджетных средств стало удорожание строительных материалов и корректировка проектно-сметной документации.

«Также был уточнен республиканский бюджет на 2022 год. Это не позволило перераспределить средства на другие проекты», — пояснил глава управления финансов.