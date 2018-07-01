Более 930 млн тенге выделили на борьбу с болезнями КРС в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 930,9 миллиона тенге выделено на борьбу с инфекционными заболеваниями животных в Карагандинской области. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата области.
«Ветеринарными препаратами все районы и города области обеспечены на 100%. Проведено 2 121,8 тысячи манипуляций по девяти видам вакцинации: сибирская язва, бешенство, листериоз, пастереллёз, туберкулёз и другие. Работы по ветеринарным обработкам выполнены на 100% согласно плану первого полугодия. На диагностические исследования бруцеллёза сельскохозяйственных животных доставлены 1 116,9 тысяч проб биологических материалов», - сообщил Кайрбек Турсынбеков.
Всего в регионе зарегистрировано 22 очага заражений, 14 из которых появились в этом году.
По данным управления ветеринарии, основными причинами заражения домашних животных являются их несанкционированное перемещение, недостаточная осведомлённость фермеров, а также природные факторы.
Кроме того, Кайрбек Турсынбеков отметил важность создания скотомогильников, оборудованных в соответствии с санитарными нормами. Всего в регионе 107 захоронений домашнего скота. Из них 45 - типовые, остальные - примитивные.
Ерлан Кошанов поручил своему заместителю Серику Шайдарову провести инвентаризацию всех имеющихся в области скотомогильников и организовать дополнительные, которые соответствовали бы санитарным требованиям.
Стоит отметить, что в этом году по два таких объекта появятся в Абайском и Актогайском районах, пять - в Каркаралинском районе.
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