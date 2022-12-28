Более 93% населения Актюбинской области обеспечены газом

28 Декабря 2022, 05:25

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –98 процентов жителей Актюбинской области имеют доступ к централизованному водоснабжению. 93,4 процента населения обеспечены голубым топливом. О работах и планах по газификации и водоснабжению рассказал на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сертаева, в настоящее время 263 из 323 населенных пунктов обеспечены качественной питьевой водой.

«98 процентов или 876 тысяч человек имеют доступ к централизованному водоснабжению или пользуются услугами комплексно-блочных модулей. В этом году централизованные водопроводы проведены в восьми селах: Токмансай Алгинского района, Кокбулак, Косарал и Кораши Байганинского, Кожасай и Шенгелши Мугалжарского, а также Калмыккырган и Шыгырлы Темирского районов. Комплексно-блочные модули установлены в 24 селах», - говорит Сертаев.

В целях исполнения поручения Главы государства по обеспечению 100% населения качественной питьевой водой до 2025 года проводится планомерная работа. Из 60 сел планируется обеспечить централизованным водоснабжением 21 село, в 13 селах уже ведется монтаж, в остальных разработаны проекты и получено положительное заключение экспертизы. В 15 аулах установят комплексно-блочные модули.

По словам Нуртая Сертаева, жители 24 сел отказались от установки комплексно-блочных модулей, так как у них имеются скважины с чистой питьевой водой.

Голубым топливом обеспечено 834,6 тысячи человек или 93,4% актюбинцев. В этом году было газифицировано 11 аулов: это Сарат и Ушкатты Айтекебийского района, Талдысай Алгинского, Куттиколь Иргизского районов. В Каргалинском районе -это село Ащылысай, в Мартукском – Жанатан, в Мугалжарском – Караколь, в Кобдинском – Жанаталап, Жарсай, Терисаккан и в Хромтауском районе – село Актасты.

Из 170 сел до конца 2027 года планируется газифицировать 95.