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Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО

26 Августа 2021 23:00
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Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании, профилактики возгораний на объектах переработки и хранения ​ грубых кормов, сотрудниками ДЧС ВКО активизирована профилактическая работа.​ Всего по области организовано 4137 инструктажей ​ с охватом 7157 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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В регионе в этом году зарегистрировано пять пожаров на сельскохозяйственных объектах, ущерб от которых составил 240​ 000 тенге.
При осмотре техники на полях особое внимание спасатели уделяют наличию и исправности средств пожаротушения, знанию водителями пожарно-технического минимума, своевременному проведению противопожарных инструктажей, алгоритма действий при пожаре. В ходе проводимой работы доведены все необходимые мероприятия по исключению причин и условий, способствующих возникновению загораний на полях.
Первое, на что инспекторы ДЧС ВКО советуют обращать внимание сельхозпроизводителям – опашка. Со стороны автодорог, населенных пунктов и лесных массивов ее ширина должна быть не менее 4 метров – так, чтоб от случайного окурка или спички не возник пожар.

Также в ходе подготовки к уборке зерновых на полях необходимо выполнить прокосы: поле разбивается на участки. Такая превентивная мера не даёт огню быстро распространиться на большую площадь и существенно уменьшает ущерб от пожаров.
Требованиям пожарной безопасности должна соответствовать и сельхозтехника, задействованная в уборке. Обязательно наличие двух огнетушителей, лопаты, метлы. Не лишним будет запастись емкостями с водой и песком. Кроме того, на тракторах и комбайнах должны быть исправны искрогасители. Помимо прочего, запрещено проводить работы по ремонту техники на полях.
В Восточном Казахстане несоблюдение правил пожарной безопасности стало причиной того, что огнем было уничтожено более 920 тонн сена. Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют возгорания как на открытой территории, где складируются рулоны и стога, так и​ на территории сеновалов.
Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах.​ ​ Основными причинами возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.


Также часто ​ пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые​ нарушают правила​ безопасности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем, либо​ игнорируют игру детей​ со спичками. Такие​ пожары опасны тем, что могут распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. Сено жители не боятся хранить рядом с линиями электропередач, хозпостройками и вблизи с проезжей частью.
Хотя правилами пожарной безопасности предусмотрен целый ряд мероприятий: территория, где складируется сено, должна быть очищена от сгораемого мусора, ограждается земляным валом и проволочным забором или расположена желательно вблизи водоисточников, расстояние от скирд до линии электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, скирды ​ необходимо располагать на расстоянии 50 метров от зданий и строений. Не допускается складирование сена на крышах сараев вблизи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
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