Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании, профилактики возгораний на объектах переработки и хранения грубых кормов, сотрудниками ДЧС ВКО активизирована профилактическая работа. Всего по области организовано 4137 инструктажей с охватом 7157 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
В регионе в этом году зарегистрировано пять пожаров на сельскохозяйственных объектах, ущерб от которых составил 240 000 тенге.
При осмотре техники на полях особое внимание спасатели уделяют наличию и исправности средств пожаротушения, знанию водителями пожарно-технического минимума, своевременному проведению противопожарных инструктажей, алгоритма действий при пожаре. В ходе проводимой работы доведены все необходимые мероприятия по исключению причин и условий, способствующих возникновению загораний на полях.
Первое, на что инспекторы ДЧС ВКО советуют обращать внимание сельхозпроизводителям – опашка. Со стороны автодорог, населенных пунктов и лесных массивов ее ширина должна быть не менее 4 метров – так, чтоб от случайного окурка или спички не возник пожар.
Требованиям пожарной безопасности должна соответствовать и сельхозтехника, задействованная в уборке. Обязательно наличие двух огнетушителей, лопаты, метлы. Не лишним будет запастись емкостями с водой и песком. Кроме того, на тракторах и комбайнах должны быть исправны искрогасители. Помимо прочего, запрещено проводить работы по ремонту техники на полях.
В Восточном Казахстане несоблюдение правил пожарной безопасности стало причиной того, что огнем было уничтожено более 920 тонн сена. Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют возгорания как на открытой территории, где складируются рулоны и стога, так и на территории сеновалов.
Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах. Основными причинами возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.
Также часто пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые нарушают правила безопасности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем, либо игнорируют игру детей со спичками. Такие пожары опасны тем, что могут распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. Сено жители не боятся хранить рядом с линиями электропередач, хозпостройками и вблизи с проезжей частью.
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