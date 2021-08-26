Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании, профилактики возгораний на объектах переработки и хранения ​ грубых кормов, сотрудниками ДЧС ВКО активизирована профилактическая работа.​ Всего по области организовано 4137 инструктажей ​ с охватом 7157 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В регионе в этом году зарегистрировано пять пожаров на сельскохозяйственных объектах, ущерб от которых составил 240​ 000 тенге.

При осмотре техники на полях особое внимание спасатели уделяют наличию и исправности средств пожаротушения, знанию водителями пожарно-технического минимума, своевременному проведению противопожарных инструктажей, алгоритма действий при пожаре. В ходе проводимой работы доведены все необходимые мероприятия по исключению причин и условий, способствующих возникновению загораний на полях.

Первое, на что инспекторы ДЧС ВКО советуют обращать внимание сельхозпроизводителям – опашка. Со стороны автодорог, населенных пунктов и лесных массивов ее ширина должна быть не менее 4 метров – так, чтоб от случайного окурка или спички не возник пожар.



Требованиям пожарной безопасности должна соответствовать и сельхозтехника, задействованная в уборке. Обязательно наличие двух огнетушителей, лопаты, метлы. Не лишним будет запастись емкостями с водой и песком. Кроме того, на тракторах и комбайнах должны быть исправны искрогасители. Помимо прочего, запрещено проводить работы по ремонту техники на полях.

В Восточном Казахстане несоблюдение правил пожарной безопасности стало причиной того, что огнем было уничтожено более 920 тонн сена. Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют возгорания как на открытой территории, где складируются рулоны и стога, так и​ на территории сеновалов.

Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах.​ ​ Основными причинами возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности. Также в ходе подготовки к уборке зерновых на полях необходимо выполнить прокосы: поле разбивается на участки. Такая превентивная мера не даёт огню быстро распространиться на большую площадь и существенно уменьшает ущерб от пожаров.Требованиям пожарной безопасности должна соответствовать и сельхозтехника, задействованная в уборке. Обязательно наличие двух огнетушителей, лопаты, метлы. Не лишним будет запастись емкостями с водой и песком. Кроме того, на тракторах и комбайнах должны быть исправны искрогасители. Помимо прочего, запрещено проводить работы по ремонту техники на полях.В Восточном Казахстане несоблюдение правил пожарной безопасности стало причиной того, что огнем было уничтожено более 920 тонн сена. Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют возгорания как на открытой территории, где складируются рулоны и стога, так и​ на территории сеновалов.Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах.​ ​ Основными причинами возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.

Также часто ​ пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые​ нарушают правила​ безопасности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем, либо​ игнорируют игру детей​ со спичками. Такие​ пожары опасны тем, что могут распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. Сено жители не боятся хранить рядом с линиями электропередач, хозпостройками и вблизи с проезжей частью. Также часто ​ пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые​ нарушают правила​ безопасности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем, либо​ игнорируют игру детей​ со спичками. Такие​ пожары опасны тем, что могут распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. Сено жители не боятся хранить рядом с линиями электропередач, хозпостройками и вблизи с проезжей частью.

Хотя правилами пожарной безопасности предусмотрен целый ряд мероприятий: территория, где складируется сено, должна быть очищена от сгораемого мусора, ограждается земляным валом и проволочным забором или расположена желательно вблизи водоисточников, расстояние от скирд до линии электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, скирды ​ необходимо располагать на расстоянии 50 метров от зданий и строений. Не допускается складирование сена на крышах сараев вблизи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов.

