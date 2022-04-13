Более 920 млрд тенге налогов поступило в госбюджет от Алматы за три месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 929 миллиардов тенге поступило налогов в государственный бюджет от Алматы по итогам первого квартала этого года. Это больше на 153%, или на 322 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента государственных доходов по Алматы Канат Баедилов уточнил, что из них: в республиканский бюджет поступило 675 млрд тенге, что на 237 млрд тенге больше, чем в 2021 году, то есть темп составил 154%; в местный бюджет поступило 254 млрд тенге или больше на 86 млрд тенге, достигнут темп в 151%.

«Сегодня мы обязаны сохранить заданный темп. В этом случае, поступления от Алматы в государственный бюджет по итогам текущего года впервые превысят три триллиона тенге, что является для нас значимым событием и своего рода вызовом», - сказал в ходе брифинга РСК глава ДГД по Алматы.

Он напомнил, что доля Алматы в государственном бюджете республики составляет 26,7%.