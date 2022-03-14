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Более 919 тысяч жителей Алматинской области полностью вакцинировались от КВИ

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Марта 2022, 14:31
Более 919 тысяч жителей Алматинской области полностью вакцинировались от КВИ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали об эпидситуации по коронавирусу и ходе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, на 14 марта в Алматинской области первую дозу вакцины получили 1 009 525 человек, что составляет 84,1%, второй компонент получили – 919 365 граждан, или 76% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

«В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из четырех противовирусных препаратов, это «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm Vero Cell» и для подростков, беременных, кормящих женщин, для лиц старше 60 лет и медицинских работников Comirnaty (Pfizer)», - отметили в ДСЭК.

Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины «Pfizer». На 14 марта количество вакцинированного населения составляет 119 613 человек, в том числе 98 977 подростков, 4266 беременных и 16 301 женщин в период лактации. Также 245 811 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 233 665 получили вакцины «QazVac» и «Sinopharm Vero Cell», 12 146 человек получили Comirnaty (Pfizer).

В области на сегодня функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.

За последние сутки в регионе зарегистрировано четыре случая КВИ. Темп прироста при сравнении за последние две недели снизился с 0,01% до 0,003%. С начала пандемии и на сегодняшний день в области зарегистрировано 69 520 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 929 случаев.

Алматинская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Регионы Казахстана   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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