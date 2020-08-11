НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 900 тысяч га зерновых убрано в Казахстане. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ведется массовый сбор урожая зерновых культур в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях. По состоянию на 10 августа текущего года убрано 929,4 тысяч га, или 37,3% от уборочной площади», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам при средней урожайности 19,1 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерновых культур (согласно данным пресс-службы ведомства, в прошлом году на аналогичную дату было намолочено 1,4 млн тонн).

«Вместе с тем основные зерносеющие регионы республики также приступили к сбору нового урожая (убрано 93,3 тыс. га, или 0,8% от площади указанных регионов). К массовой уборке северные регионы приступят к 20 августа», - отметил министр.

«В результате по итогам 7 месяцев объем валовой продукции растениеводства увеличился на 2,1% и составил 242 млрд тенге», - добавил глава Минсельхоза.