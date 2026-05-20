Более 900 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Алматы

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы назвали наиболее частые нарушения, которые допускают водители автобусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным руководителя службы контрольно-линейного мониторинга ТОО «ЦОДД города Алматы» Азата Тлеубаева, с марта, когда начался пилотный проект по новой системе контроля за работой общественного транспорта, уже выявлено 989 нарушений. Среди них — использование мобильных телефонов за рулем, незаезд на остановки, прием наличных без выдачи билетов и нарушения правил обслуживания пассажиров.

— Мы проводим системный мониторинг работы общественного транспорта по поручению руководства города. Контролируется не только оплата проезда, но и качество обслуживания пассажиров, санитарное состояние автобусов, соблюдение остановок и культура вождения. Перед выходом на линию каждый водитель проходит медицинское освидетельствование. Если у водителя повышенное давление или другие противопоказания, его не допускают к работе, — отметил Азат Тлеубаев.

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы отмечают, что количество нарушений постепенно снижается, хотя признают, что жалоб на водителей автобусов действительно много.

— Наши водители работают с раннего утра до позднего вечера, управляя большими автобусами в плотном городском потоке. Это тяжелая работа, к тому же они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. Со стороны пассажиров тоже нередко бывают провокации и грубое отношение. Но, несмотря ни на что, мы считаем, что водитель обязан сохранять профессиональное поведение и обеспечивать качественное обслуживание пассажиров, — подчеркнули в управлении.

Все водители перед трудоустройством обязаны предоставлять необходимые документы, включая справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также проходить проверку в соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

