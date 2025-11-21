РУ
    07:31, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 900 нарушений ПДД зафиксировали в области Жетысу за два дня

    За первые два дня ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники полиции выявили 930 административных правонарушений, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Фото: Kazinform

    В ведомстве отметили, что нарушение установленных требований остается одной из ключевых причин дорожно-транспортных происшествий.

    — Среди зафиксированных нарушений отмечены деяния, напрямую влияющие на уровень дорожной безопасности: шесть фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 209 случаев перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах, а также 80 фактов использования мобильного телефона во время управления транспортным средством, — сообщили в МВД.

    Перечисленные факты отражают только те нарушения, которые были выявлены в ходе рейдов. При этом значительное количество подобных действий совершается и вне зоны контроля сотрудников полиции.

    В министерстве подчеркивают, что соблюдение элементарных требований — использование ремней безопасности, переход дороги в разрешенных местах, отказ от использования телефона за рулем и недопущение управления транспортом в состоянии опьянения — является основой снижения аварийности и профилактики тяжких последствий на дорогах.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
