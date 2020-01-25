Более 90 % жителей Туркестанской области примут участие в ОСМС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В системе ОСМС примут участие 91,6 процентов жителей Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

С 1 января текущего года вступили в силу система бесплатной медицинской гарантированной помощи и обязательного социального медицинского страхования. Новая система позволит увеличить количество бесплатных лекарств для граждан. Кроме того, жители региона смогут получать бесплатную диагностику и необходимое лечение, медицинскую реабилитацию, которые будут доступны в больших масштабах. Нововведение станет основной поддержкой в развитии сельской медицины. Наряду с этим, увеличены размеры финансирования первичной медико-санитарной и неотложной помощи.

Размер взносов в систему может варьироваться, однако каждый застрахованный получает тот объем медицинской помощи, который ему необходим. В то же время доступ к неотложной и первичной медицинской помощи гарантирован каждому, независимо от его страхового статуса, в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Предполагается, что охват населения медицинскими услугами в рамках OСMС превысит 95% по всей стране. В Туркестанской области этот показатель составляет 91,6%. Медицинские учреждения региона, на сегодня полностью готовы к обязательному социальному медицинскому страхованию. На начало 2020 года, фонд заключил соглашения с 73 поставщиками, в том числе с государственными - 40 (51,3%), частными - 33 (48,7%).

До 1 апреля текущего года граждане страны будут считаться застрахованными и смогут бесплатно получать медицинские услуги, включенные в пакеты ГОБМП и ОСМС. В этот период жители регионов должны определить свой страховой статус и стать участником системы обязательного медицинского страхования. Потому и важно уже сейчас определить свой статус.

Если гражданин остался незастрахованным, самозанятые лица могут оплачивать взносы ОСМС сами. Существуют механизмы быстрого доступа к системе через платежные терминалы, разработанные банком. В настоящее время 40 государственных медицинских организаций имеют в регионе терминалы для платежей. Всего в Туркестанском регионе общее количество плательщиков составляет 402 300 человек.

Стоит отметить, что размер единого совокупного платежа составляет 1 МРП для городского населения - 2 651 тенге, для сельской местности 0,5 МРП - 1326 тенге в месяц, что включает все налоги и сборы. Если у вас есть какие-либо вопросы о новой системе, позвоните 1406 для получения дополнительной информации и консультаций.