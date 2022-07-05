Более 90 тыс. квартир планируют построить в РК в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют построить 138 тыс. жилищ. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году по республике планируется построить 15,1 млн кв. метров жилья или 138 тыс. жилищ, из них свыше 90 тыс. квартир в многоэтажных домах и 47 тыс. жилищ индивидуальной постройки. В рамках проводимой жилищной политики будет обеспечено арендным жильем без права выкупа свыше 7 тыс. граждан», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Наряду с этим, по его словам, в регионах для очередников строится 9,8 тыс. квартир кредитного жилья, реализуемого через Отбасы банк.

«Кроме этого, планируем охватить мерами государственной поддержки в виде льготных займов по программе «Бақытты отбасы» свыше 5 тыс. очередников и жилищными выплатами за аренду жилья в частном жилищном фонде порядка 70 тыс. очередников», - заключил министр.