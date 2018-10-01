Более 90 тонн риса привезла Кызылординская область на ярмарку в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на площади перед спорткомплексом «Казахстан» проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции из Кызылординской области, которая продлится до 7 октября, передает корреспондент «Казинформ».

На ярмарке жителям и гостям столицы предлагается приобрести сельскохозяйственные товары по ценам ниже рыночных на 15-20%. Всего более 30 сельскохозяйственных предприятий Кызылординской области представляет свою продукцию на ярмарке.

«Сегодня на ярмарку мы привезли порядка 380 тонн сельскохозяйственной продукции Кызылординской области. В частности, более 90 тонн риса, 15 тонн конины, говядины и баранины, 6 тонн молочной продукции, 15 тонн рыбы, 50 тонн овощей, огурцов и томатов, 4 тонны яблок, груш, сливы, клубники, просо, талкан, соль, 120 тонн бахчевых и другая продукция», - проинформировал руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области Бахыт Жаханов.













Также Б.Жаханов рассказал о рекордном урожае риса в области, который удалось собрать в прошлом году.

«В 2017 году рисоводы области собрали рекордный урожай в 500 тыс. тонн. Такой результат был достигнут благодаря использованию высокорепродукционных сортов. Если раньше 40% посевов высевались рядовыми сортами риса, то сегодня мы полностью используем высокорепродуктивные сорта», - отметил он.

По информации акимата Кызылординской области, в текущем году экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 37%, в том числе экспорт риса на 39%, бахчевых культур - в 3,5 раза, овощей - в 2 раза.











Кроме того, область экспортировала порядка 11 тонн сафлорового масла в Китай. До конца года планируется экспортировать около 500 тонн сафлорового масла. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 1200 голов племенного скота, что даст возможность увеличить долю производства натурального молока в регионе.





















Автор: Камила Амирова