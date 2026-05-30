Более 90% школ в Казахстане создали условия для инклюзивного образования

В Казахстане продолжается работа по обеспечению доступности качественного образования, развитию инклюзивной среды и усилению защиты прав детей. Об этом на площадке СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра, инклюзивная политика в сфере образования развивается в соответствии с международными конвенциями и национальным законодательством. Законом РК «Об образовании» предусмотрены государственные гарантии по созданию специальных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования.

— Сегодня более чем в 90 процентах общеобразовательных школ созданы условия для инклюзивного образования, — отметила Шынар Акпарова.

Для сокращения разрыва между городскими и сельскими школами, а также создания условий для получения качественного образования в регионах создана сеть школ нового формата «Келешек мектептері». На сегодняшний день в эксплуатацию введены 217 таких школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест.

Отдельное внимание уделяется совершенствованию законодательных механизмов в сфере защиты детей. По поручению Главы государства принято 10 законов, направленных на усиление защиты прав несовершеннолетних. В стране внедрен принцип нулевой терпимости к насилию, а также ужесточена ответственность за преступления в отношении детей.

— В прошлом году в законодательство был внесен ряд важных дополнений. В частности, установлена административная ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты прав детей, определены порядок создания и функции региональных органов по защите прав детей, усилены требования к опекунам и совместно проживающим с ребенком лицам, урегулированы порядок осуществления государственного контроля и другие вопросы, — сообщила спикер.

Кроме того, во всех организациях образования реализуется единая программа воспитания «Адал азамат». Также развивается система дополнительного образования, направленная на раскрытие способностей детей, развитие их творческого и интеллектуального потенциала.

По данным Министерства просвещения, 100% школ охвачены «Уроками безопасности» и подключены к системе QR-111. Во всех регионах страны функционируют центры психологической поддержки.

