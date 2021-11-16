Более 90 нормативно-правовых актов принято по линии НСОД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По линии Национального совета общественного доверия принято более 90 нормативных правовых актов, в том числе 20 законов. На стадиях разработки и рассмотрения находятся еще 12 законопроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своей инаугурационной речи 12 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении создать Национальный совет общественного доверия.

«Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный cовет общественного доверия. В Совет войдут представители всего общества, включая молодежь», – сказал Глава государства.

В тот же день Президентом был подписан Указ о создании Национального совета общественного доверия. И уже 6 сентября 2019 года состоялось первое заседание НСОД с участием Главы государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль Национального совета в выработке инициатив и предложений, направленных на развитие и модернизацию страны.

«Каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением и позицией. Это вполне естественное состояние развитого гражданского общества. Мы все должны исходить из тезиса, который был высказан мной в инаугурационной речи: Разные мнения – единая нация. Действительно, без альтернативы, инициативы и активности нет развития. Это три кита, обеспечивающие движение вперед», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что политические реформы Казахстан будет осуществлять без забегания вперед, продуманно и постепенно, усилия будут направлены на развитие и плодотворную работу.

Таким образом, Национальный совет был создан в качестве площадки для развития диалога между властью и обществом, на которой представители гражданского общества и эксперты могли бы напрямую взаимодействовать с представителями институтов власти и представлять свое видение в решении значимых проблем.

За прошедшие более двух лет НСОД зарекомендовал себя в качестве одного из эффективных механизмов концепции «слышащего государства», предложенной Президентом. С учетом предложений Совета внесены существенные изменения в законодательство, в том числе, по одному из важных, волновавших общество вопросов – введен запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям.

Данный запрет был реализован Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» от 13.05.2021 года.

Следует отметить, что этому вопросу Глава государства уделил особое внимание в своем первом Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года.

«Хочу отдельно остановиться на волнующем общество земельном вопросе. Как Глава государства еще раз заявляю: наша земля продаваться иностранцам не будет. Мы этого не допустим. В этом вопросе нужно прекратить все домыслы. При этом наша задача – обеспечить эффективное использование земель».

С учетом мнения казахстанской общественности в лице НСОД было также принято Постановление Правительства от 27 декабря 2019 года № 984 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2020 год», которое предусматривало сокращение на 40% квоты на привлечение иностранной рабочей силы.

Члены НСОД, среди которых изначально были эксперты в различных сферах, общественные активисты, поднимали самые разные вопросы, по которым, так или иначе, шли оживленные дискуссии.

В частности, по итогам обсуждений на заседаниях Совета вырабатывались рекомендации, в соответствии с которыми была повышена стипендия для будущих педагогов и медиков – до 50 тысяч тенге, докторантов – до 150 тысяч тенге и позднее до 172 тысяч тенге. Также повысились требования к претендентам для поступления на педагогические направления подготовки – был повышен пороговый балл ЕНТ с 60 до 70 баллов, а также введен запрет на отчуждение национальных, государственных вузов и вузов со 100% участием государства. Значительно выросла зарплата преподавателей вузов, медицинских работников. С учетом современных требований были утверждены нормы по реализации государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с особыми образовательными потребностями, выработаны и утверждены новые подходы в сфере оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями в организациях дошкольного и среднего образования. Также был запущен пилотный проект по внедрению заочного формата проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности в 6 регионах.

После обсуждения в НСОД были приняты меры по реализации инициатив Главы государства в области защиты женщин и детей от насилия – увеличена штатная численность соответствующих подразделений.

Также казахстанцами было с удовлетворением воспринято принятие поправок, позволяющих автовладельцам иметь при вождении только удостоверение личности. В рамках программы переселения жителей трудоизбыточных регионов на север Казахстана были вдвое увеличены субсидии на переезд – с 35 МРП до 70 МРП.

Всего, по линии Национального совета принято более 90 нормативных правовых актов, в том числе 20 законов. На стадиях разработки и рассмотрения находятся еще 12 законопроектов. По итогам каждого заседания утверждается План мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на заседании НСОД.

С начала создания НСОД проведено шесть заседаний с участием Главы государства. Кроме того, состоялось 28 индивидуальных встреч Президента с членами Нацсовета.

В условиях пандемии, с 2020 года был запущен формат проведения онлайн-встреч членов Национального совета с министрами, которых состоялось уже более 20. Ряд членов НСОД были приглашены в рабочие группы министерств.

С мая текущего года начали практиковаться выезды членов Нацсовета в регионы, где проводятся обсуждения актуальных вопросов с представителями местной общественности.

В соответствии с замыслом Главы государства, в целях обновления повестки четыре раза производилась ротация состава Национального совета. В состав НСОД вошли 19 новых общественных деятелей и экспертов.

Как сообщалось ранее, 16 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия.