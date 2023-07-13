Более 90 фактов незаконного пользования недрами выявлено в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -В Туркестанской области выявлен 91 факт незаконного пользования недрами, по 4 фактам возбуждены уголовные дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

В целях выявления фактов незаконного пользования недрами и пресечения противоправных действий, по поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области Мурата Кабденова, на территории 17 районов области проводятся рейдовые мероприятия.

В них задействованы сотрудники Управления местной полицейской службы, Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и инспекторы природоохранной группы. А, с сегодняшняго дня по указанию начальника Департамента в качестве дополнительной силы создана группа из сотрудников полиции и направлена в районы.

К примеру, в ходе мероприятий группой, созданной под руководством начальника Департамента, за 6 месяцев выявлен 91 факт, а за последние 22 суток зарегистрировано 27 фактов. По данным фактам собраны соответствующие материалы и направлены в Департамент Экологии для принятия решений.

Кроме того, по фактам незаконного пользования недрами возбуждено 4 уголовных дела. На штрафстоянку водворены более 50 автомашин «HOWO», 8 экскаваторов, 5 погрузчиков и 9 «КАМАЗов».

Работа в этом направлении не сходит с повестки дня полицейских и будет продолжена на всей территории области.