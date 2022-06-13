13 Июня 2022 13:17

Более 90% фактов лжетерроризма раскрывается в дежурные сутки – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наиболее частыми объектами посягательств «телефонных террористов» остаются общественные места с большим количеством людей – это торговые дома, рынки, магазины, здания государственных органов и учреждения образования, а также вокзалы и аэропорты. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления департамент по противодействию экстремизму МВД РК Спартак Кабденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Как показывает практика, в случае телефонных звонков не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90 % таких преступлений раскрывается по «горячим следам» в дежурные сутки», - сообщил Спартак Кабденов.

Спикер также добавил, что для раскрытиях ложных сообщений через Интернет налажено взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках оказания правовой помощи, а также по каналам Интерпола.

«Мы получаем сведения об использованных анонимных почтовых ящиках, IP-адресах и телефонных номерах от правоохранительных органов зарубежных стран. Есть примеры задержания и привлечения к ответственности лиц, которые используют Интернет в преступных целях», - пояснил Спартак Кабденов.

В МВД напомнили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены лицом, не достигшим совершеннолетия, то возмещение ущерба возлагается на его родителей или законных представителей», - подчеркнул Спартак Кабденов.