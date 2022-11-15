Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК

15 Ноября 2022, 13:24

15 Ноября 2022, 13:24

Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане произошло 346 случаев взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, с 2018-го по 2022 год. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, в 2018-2022 гг. произошло 346 случаев, при этом пострадали 522 человека, из них 97 погибли», - сказал Юрий Ильин.

По словам министра, основными причинами гибели является нарушение требований безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств, отсутствие тяги в дымовых каналах, герметичности соединительных труб, использование неисправного оборудования, пользование газовыми плитами для отопления помещений.

«Сегодня контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей возложен на акиматы (п.5 статьи 7 Закона «О газе и газоснабжении»). Обслуживание газовых баллонов находится в конкурентной среде. Обслуживание газовых систем, в том числе подачи газа и оценка состояния дымоходов осуществляется аккредитованными организациями на платной основе», - пояснил Юрий Ильин.

Глава МЧС добавил, что для усиления контроля за деятельностью обслуживающих организаций, предлагается предусмотреть требования, обязывающие их информировать о проводимой профилактической работе и имеющихся фактах нарушений безопасности.

Кроме того, данные организации должны быть отнесены к высокому уровню риска и подлежать постоянному контролю.

«В ходе расследования случаев гибели или травмирования граждан в результате неисправности систем газоснабжения и газовых баллонов, следственным органам, необходимо давать оценку качества обслуживания и причин происшествия, тем более, что такая практика уже имеется», - заключил Юрий Ильин.

Фото: inbusiness.kz