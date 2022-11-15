Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК

15 Ноября 2022, 13:24
Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК
15 Ноября 2022, 13:24

Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане произошло 346 случаев взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, с 2018-го по 2022 год. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, в 2018-2022 гг. произошло 346 случаев, при этом пострадали 522 человека, из них 97 погибли», - сказал Юрий Ильин.

По словам министра, основными причинами гибели является нарушение требований безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств, отсутствие тяги в дымовых каналах, герметичности соединительных труб, использование неисправного оборудования, пользование газовыми плитами для отопления помещений.

«Сегодня контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей возложен на акиматы (п.5 статьи 7 Закона «О газе и газоснабжении»). Обслуживание газовых баллонов находится в конкурентной среде. Обслуживание газовых систем, в том числе подачи газа и оценка состояния дымоходов осуществляется аккредитованными организациями на платной основе», - пояснил Юрий Ильин.

Глава МЧС добавил, что для усиления контроля за деятельностью обслуживающих организаций, предлагается предусмотреть требования, обязывающие их информировать о проводимой профилактической работе и имеющихся фактах нарушений безопасности.

Кроме того, данные организации должны быть отнесены к высокому уровню риска и подлежать постоянному контролю.

«В ходе расследования случаев гибели или травмирования граждан в результате неисправности систем газоснабжения и газовых баллонов, следственным органам, необходимо давать оценку качества обслуживания и причин происшествия, тем более, что такая практика уже имеется», - заключил Юрий Ильин.


Фото: inbusiness.kz

Новости по теме
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Читайте также
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору