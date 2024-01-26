Более 9 миллионов тенге сэкономили бюджету общественники в Павлодарской области

Госорганы и сельская больница в Павлодарской области пытались купить слишком дорогую бумагу. Нарушения выявили волонтеры Антикоррупционной службы, когда мониторили портал госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Потратить 10 миллионов тенге на офисную бумагу планировали в департаменте госдоходов по Павлодарской области. Как выяснили волонтеры Антикоррупционной службы, это завышенная цена. Конкурс объявили, не изучив рыночную стоимость.

В отделе образования Железинского района тоже планировали купить бумагу по завышенной стоимости – 2600 тенге за пачку. Волонтеры выяснили, что такую бумагу можно приобрести дешевле – по 1500 тенге. Всего на покупку бумаги в районном отделе образования выделили 7,3 миллиона тенге.

Аналогичное нарушение волонтеры выявили в Теренколе, где районная больница планировала потратить на бумагу 750 тысяч тенге, по 2500 тенге за пачку.

- Волонтерами Антикоррупционной службы по Павлодарской области в рамках мониторинга портала государственных закупок предотвращено необоснованное расходование бюджета на общую сумму 9,49 миллиона тенге, - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

В адрес департамента госзакупок, районного отдела образования и сельской больницу направили рекомендательные письма, после чего в объявления о госзакупках были внесены соответствующие корректировки.

Напомним, в прошлом году чернила на 9 млн тенге планировали купить для сельских школ в Павлодарской области. Отдел образования Успенского района Павлодарской области объявил конкурс на на поставку 325 литров или 5 тысяч бутыльков голубой краски для принтеров. Такое количество краски успенским школам не потратить даже за 10 лет. После того, как ситуация получила огласку, закупку отменили, объясним случившееся технической ошибкой.