Более 89 млрд тенге вложили в развитие сельского хозяйства в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сельскохозяйственные итоги года подвели в акимате Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах развития сельхозотрасли речь зашла на рабочем совещании сельскохозяйственного блока Павлодарской области. Руководитель управления сельского хозяйства Нурболат Макашев отметил, что объём валовой продукции в агропромышленном комплексе (АПК) в этом году должен достигнуть 386 миллиардов тенге. Это в 1,4 раза больше, чем по итогам 2020 года.

«Рост обеспечен за счёт увеличения объёмов производства в растениеводстве на 16,7% и животноводстве на 3,8%, - сообщил он. - На 12% вырос и объём переработки сельскохозяйственной продукции - до 92,2 миллиарда тенге».

Площадь орошаемых земель в этом году составила 136 тысяч гектаров. В Павлодарской области ввели 5 тысяч гектаров новых угодий. С одного гектара орошения удалось получить 16 тысяч тонн продукции, когда как на одном гектаре богарных земель в регионе вырастили 1 тысячу тонн урожая, добавили в администрации.

«За счёт собственных и заемных средств наши аграрии ввели в эксплуатацию 25 проектов на 23,5 миллиарда тенге, в результате чего было создано 607 рабочих мест, - продолжил Н. Макашев. - В числе новых проектов - шесть молочно-товарных ферм, одна птицефабрика, две откормочные площадки и другие объекты. Всего на развитие сельского хозяйства в 2021 году вложено более 89 миллиардов тенге инвестиций, что выше уровня прошлого года в два раза. На один тенге из бюджета в среднем пришлось 4 тенге частных инвестиций. Если говорить о господдержке АПК, за счёт бюджетов всех уровней на эти цели в Павлодарской области было направлено 28,4 миллиарда тенге».

Во время рабочей встречи обсудили и первоочередные задачи на 2022 год. Исходя из национального плана по развитию агропрома, в 2022 году нужно будет работать над повышением производительности труда в отрасли в 1,7 раза, обеспечить страну и регион основными продовольственными товарами отечественного производства и увеличить экспорт продукции сельского хозяйства в 1,5 раза. Кроме того, в Павлодарской области планируется ввести 13 инвестиционных проектов на 30 миллиардов тенге. Прогнозируемая посевная площадь в 2022 году превысит 1,554 миллиона гектаров. Это больше, чем в 2021 году, на 6%. Сразу на 7% планируется увеличить площади угодий под овощи. В частности, по капусте - в 2,8 раза, а по луку - в 4,2 раза, сообщили в пресс-службе акима области.

«В следующем году нам нужно постараться закрыть потребность региона в капусте и луке на 100%, - потребовал заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов. - Это очень важно с точки зрения продовольственной безопасности. При этом это вполне посильная задача с учётом того, что в регионе есть необходимые мощности овощехранилищ, и вводятся новые орошаемые земли».

Мейрам Утешов заявил, что уже сейчас в областном управлении сельского хозяйства должны вести подготовку к весенне-полевым работам. Он поручил, чтобы павлодарские фермеры получили первое финансирование в качестве господдержки уже в конце января - начале февраля 2022 года.

«Кроме того, со стартом посевной кампании в регионе начнётся и реализация программы залужения, которая предполагает развитие пастбищных угодий в тех районах Павлодарской области, где не хватает земель для выпаса скота», - добавили в акимате.