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Более 88 тыс долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Апреля 2021, 22:53
Более 88 тыс долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Факт провоза незадекларированных денежных средств в количестве 88 700 долларов США предотвращён сотрудниками Департамента Пограничной службы по Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

«6 апреля сотрудниками Департамента Пограничной службы по Туркестанской области (пункт пропуска «Жибек жолы») предотвращён факт провоза незадекларированных денежных средств в количестве 88 700 долларов США.

В ходе пограничного контроля задержан выезжавший из Казахстана гражданин Республики Узбекистан «С», в поведении которого отмечена повышенная нервозность.

При досмотре на теле задержанного обнаружены сокрытые от досмотра денежные средства (под одеждой). Начато досудебное расследование», - говорится в сообщении комитета.

В данном пункте пропуска это не первый случай попытки незаконного провоза денежных средств.

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