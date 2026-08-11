Более 8,8 тысячи квартир распределит Отбасы банк до конца года

За счет цифровизации процессов Отбасы банк в три раза увеличил темпы распределения жилья для очередников. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, за первый год работы в статусе Национального института развития ключи от квартир получили 23,5 тыс. семей. До конца года планируется распределить еще 8812 кредитных квартир стоимостью 130 млрд теңге.

— Благодаря цифровизации мы в три раза увеличили темпы ежегодного распределения жилья. Для сравнения: раньше акиматы распределяли около семи тысяч квартир в год, и этим занимались в совокупности 700 сотрудников. В Отбасы банке с этим справляются всего 20 специалистов, — рассказала Ляззат Ибрагимова.

Всего за 1,5 года при поддержке Отбасы банка жилье получили 40 тыс. семей очередников.

Ранее глава банка заявила об увеличении заявок на ипотечные займы спустя два месяца после введения новых порогов достаточности пенсионных накоплений на 2026 год.