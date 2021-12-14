Более 875 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 875 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 14 декабря первый компонент вакцины получили 875 147 человек, а вторым компонентом вакцинировались 808 408 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По состоянию на 14 декабря в области зарегистрировано 57 580 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 43 066. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2693,9.

За последние сутки зарегистрировано 12 случаев КВИ, темп прироста – 0,02%, из них 10 симптомных и 2 бессимптомных случая.

Заболеваемость COVID-19 в разрезе регионов области: Енбекшиказахский-2, Карасайский-4, Коксуский-1, Райымбекский-1, Талгарский-1, г. Капшагай-1, г. Талдыкорган-2.