+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 875 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

14 Декабря 2021 12:04
Поделиться:
Более 875 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 875 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантинные ограничения ослабят в СКО
Более полумиллиарда жителей Земли оказались в крайней нищете из-за возросших расходов на здравоохранение Возможность вакцинации детей до 12 лет прокомментировал Алексей Цой Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»

«На 14 декабря первый компонент вакцины получили 875 147 человек, а вторым компонентом вакцинировались 808 408 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По состоянию на 14 декабря в области зарегистрировано 57 580 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 43 066. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2693,9.

За последние сутки зарегистрировано 12 случаев КВИ, темп прироста – 0,02%, из них 10 симптомных и 2 бессимптомных случая.

Заболеваемость COVID-19 в разрезе регионов области: Енбекшиказахский-2, Карасайский-4, Коксуский-1, Райымбекский-1, Талгарский-1, г. Капшагай-1, г. Талдыкорган-2.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Карантинные ограничения ослабят в СКО
Более полумиллиарда жителей Земли оказались в крайней нищете из-за возросших расходов на здравоохранение
Возможность вакцинации детей до 12 лет прокомментировал Алексей Цой
Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
6 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Читайте также
Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив