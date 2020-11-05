+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.12 EUR 504.46
RUB 5.46 CNY 64.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз

5 Ноября 2020 10:45
Поделиться:
Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспорт зерна и муки из Казахстана показывает высокую активность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане
Вопросы доставки сельхозпродукции потребителям поднял мажилисмен О высоком качестве зерна урожая этого года заявил аким СКО Завершилась уборка зерновых культур в ЗКО

В октябре текущего года, по данным Комитета госдоходов Министерства финансов РК и АО «КТЖ», Казахстан реализовал за границу почти 862 тысячи тонн зерна и муки. В том числе 617 тысяч тонн пшеницы, 164 тысячи тонн пшеничной муки (235 тысяч тонн в зерновом эквиваленте) и 9,7 тысячи тонн ячменя.

Больше всего пшеницы и муки закупили Узбекистан (327,6 тысячи тонн), Афганистан (230,3 тысячи тонн) и Таджикистан (150,5 тысяч тонн). Практически весь объём ячменя традиционно выкупается Ираном.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отмечал, что в текущем году крестьяне Казахстана получили хороший урожай зерновых, отличающийся высоким качеством. Кроме того, глава МСХ заявил, что экспортная стратегия Казахстана в вопросах реализации зерна и муки не претерпит изменений, несмотря на пандемию коронавируса.

27 октября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителем Министерства сельского хозяйства РК, на котором поручил увеличить объемы экспорта переработанной продукции и активно проводить работу по открытию новых рынков сбыта для отечественных аграриев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минсельхоз   #Урожай   #Экономика   #Статистика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив