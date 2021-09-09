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    15:37, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 850 тонн сельхозпродукции представят на ярмарке в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11-12 сентября возле торгового центра «Хан Шатыр» пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей двух регионов - Алматинской и Кызылординской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Традиционно ярмарка будет проводиться в субботу и воскресенье с 8:00 до 17:00.

    Алматинскую область представят товаропроизводители из Талдыкоргана, Капшагая, Текели, а также 17 районов региона. Они реализуют 54,1 тонны мясной продукции, 26 тонн молочной продукции, 103,6 тонны овощной продукции, 3,8 тонны рыбной продукции, 45,3 тонны фруктов и ягод, 39 тонн картофеля и 237,5 тонны прочей продукции (кондитерские изделия, консервы и так далее).

    Сельхозтоваропроизводителями Кызылординской области будет реализовано 140 тонн риса, 20 тонн рыбы и рыбной продукции, а также 150 тонн бахчевых культур, 40 тонн тыквы, 40 тонн овощей и фруктов, 3 тонны поваренной соли, 5 тонн молока и кондитерских изделий.

    Напомним, при посещении ярмарки необходимо соблюдать все санитарные нормы – носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, не забывать о социальной дистанции.


    Теги:
    Сельское хозяйство Астана
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