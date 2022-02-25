+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области

25 Февраля 2022 15:20
Поделиться:
Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области против коронавирусной инфекции вакцинировались более 89 тысяч подростков и беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают серьезные повреждения сердца у детей
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы Без отклонений: как проходила беременность у жительницы столицы после вакцинации от КВИ Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на 25 февраля в Алматинской области первый компонент вакцины получили 997 806 (83,2%) человек, вторым привиты 898 187 (74,9%) жителей.

«Первый компонент вакцины Pfizer получили 85 658 подростков, 3950 беременных и 14 359 женщин в период лактации. Второй компонент вакцины получили 56 753 подростка, 2796 беременных женщин и 9741 женщина в период лактации. Курс ревакцинации прошли 213 352 человека», - отметили в ДСЭК.

По состоянию на 25 февраля в области зарегистрировано 69 394 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 52 819. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,2% до 0,1%.

За последние сутки зарегистрировано 48 случаев COVID-19, из них 44 симптомных (91,7%) и четыре бессимптомных (8,3%).


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают серьезные повреждения сердца у детей
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы
Без отклонений: как проходила беременность у жительницы столицы после вакцинации от КВИ
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
5 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
6 Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Читайте также
Какие ограничения сняли в СКО
Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают серьезные повреждения сердца у детей
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив