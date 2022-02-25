Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области против коронавирусной инфекции вакцинировались более 89 тысяч подростков и беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на 25 февраля в Алматинской области первый компонент вакцины получили 997 806 (83,2%) человек, вторым привиты 898 187 (74,9%) жителей.

«Первый компонент вакцины Pfizer получили 85 658 подростков, 3950 беременных и 14 359 женщин в период лактации. Второй компонент вакцины получили 56 753 подростка, 2796 беременных женщин и 9741 женщина в период лактации. Курс ревакцинации прошли 213 352 человека», - отметили в ДСЭК.

По состоянию на 25 февраля в области зарегистрировано 69 394 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 52 819. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,2% до 0,1%.

За последние сутки зарегистрировано 48 случаев COVID-19, из них 44 симптомных (91,7%) и четыре бессимптомных (8,3%).