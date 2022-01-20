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Более 8400 алматинцев лечатся от коронавируса дома

20 Января 2022 20:33
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Более 8400 алматинцев лечатся от коронавируса дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 19 января зарегистрировано 2025 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1876 случаев с симптомами и 149 без симптомов. Выписан - 131, поступило – 241. Итого в инфекционных стационарах (2380 коек) находятся 1244 человека (179 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 71. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 27, High flow занято – 9 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 8455 пациентов, с симптомами – 8008 с легкой и средней степенью, без симптомов – 447.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1953 человека, вторым компонентом – 1814 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 г. по 19 января 2022 года вакцинировано первым компонентом - 1 092 822, вторым - 1 040 794 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 123 697 человек.

Вакцину Pfizer на сегодня получили 35 158 человек, в том числе беременные - 1913, кормящие – 7392, подростки - 25 853. Ревакцинированы 98 762 горожанина.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 522 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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