Более 84 тысяч деревьев и кустарников считаются аварийными в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 84 628 деревьев и кустарников считаются аварийными в Алматы. Об этом сообщил и.о. руководителя управления зеленой экономики города Серик Адильбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы произрастают 2 809 183 деревьев и кустарников, из них: здоровые – 1 946 234 штуки (69,3%), ослабленные (больные, старые) – 360 309 штук (12,8%), молодые саженцы (посажено в 2019-2020 годах) – 418 012 штук (14,9 %) и аварийные – 84 628 штук (3%)», - сказал в ходе брифинга РСК Серик Адильбаев.

По его словам, аварийные деревья, представляющие угрозу для жизни, здоровья или имущества человека, произрастают в центральной части города и в спальных районах. Из них вдоль улиц – 34 962 штуки, во дворах – 49 666 штук.

Спикер добавил, что ежегодно районным акиматам выделяется 54 млн тенге на вырубку 1,9 тысяч деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тысяч деревьев (с 2012 года индексация стоимости на посадку компенсационной посадки не поднималась).

«До создания ОСИ, содержание и защита зеленых насаждений внутри дворовых территорий осуществлялись за счет средств КСК, но работы должным образом не проводились. Связано это с тем, что не было сбора денежных средств на работы по сносу и компенсационной посадке, лишь на содержание придворовой территории. Вырубка проводилась только во время комплексного ремонта дворов акиматами районов, что привело к старению и ослаблению зеленого фонда. В последующем при аналогичных объемах и подходах работы останется 30 лет на обновление и уход за деревьями. Для решения проблемы необходимо в течение пяти лет провести работу по вырубке аварийных деревьев в количестве 84 628 штук. Взамен вырубленных деревьев посадить 840 тысяч молодых саженцев (один к десяти)», - пояснил он.

Для оздоровления и обновления зеленого фонда управлением предлагается произвести комплексное мероприятие по вырубке зеленых насаждений по магистральным улицам.

«В центральной части города в пяти проспектах и улицах, таких как ул. Байтурсынова (918 деревьев на вырубку), пр. Сейфуллина (3953 деревьев), пр. Суюнбая (4192 деревьев), ул. Кунаева (431 деревьев), пр. Абылай хана (706 деревьев), экспериментально провести работы по омолаживанию. Согласно реестру по этим улицам произрастает большое количество старых деревьев», - заявил и.о. руководителя управления зеленой экономики Алматы.