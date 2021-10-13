Более 830 млн тенге задолжали алматинцам работодатели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы работодатели недоплатили пенсионные взносы, соцотчисления и ОСМС. Общая сумма их задолженности превысила 831 млн тенге. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обязательства по своевременной выплате взносов и отчислений нарушают в основном представители малого и среднего бизнеса. Из общей суммы задолженности в разрезе платежей, свыше 542 млн тенге составляют обязательные пенсионные взносы, 125 млн тенге и 164 млн тенге приходятся на выплаты работодателя на обязательное социальное медицинское страхование работников и социальных отчислений», - уточнили в пресс-службе ДГД.

В ведомстве напомнили, что в случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам, орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе с привлечением руководителя организации к административной ответственности.

Более того, несвоевременное или неполное перечисление работодателем денежных средств в пенсионный фонд влияет на уровень инвестиционного дохода работника, то есть работник теряет доход с оборота пенсионных отчислений. Тем самым, из-за неправомерных действий работодателя, его работники могут быть ущемлены в правах.

Сообщается, что лицам, за которых не поступили отчисления и взносы в фонд социального медицинского страхования, полный объем медицинской помощи за счет активов фонда предоставляться не будет.

Фискалы рекомендуют гражданам также осуществлять периодический контроль за своевременностью оплаты социальных платежей работодателем, которые должны были обеспечить право работника на получение социальных выплат (пособия и т.д.).