Более 83 тысяч водителей оштрафовали за превышение скорости в Павлодарской области

С начала 2026 года в Павлодарской области за превышение скорости и другие нарушения скоростного режима к ответственности привлечены 83 092 водителя, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Практика показывает, что многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за неправильно выбранной скорости движения. Водитель, не соблюдающий правила дорожного движения, может спровоцировать ДТП, совершить наезд на пешеходов или столкновение с другими транспортными средствами, — информирует начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Бакибай Ахмадьянов.

В Павлодаре была остановлена автомашина Toyota, водитель которой проехал на желтый сигнал светофора, тем самым нарушив правила дорожного движения.

Также аналогичное нарушение допустил другой водитель, управлявший автомашиной Kia, двигаясь по улице М. Жусупа. Нарушители привлечены к ответственности.

По данным Polisia.kz, всего с начала года в Павлодарской области к ответственности за данное нарушение привлечены 83 092 водителя.

— Полиция обращается ко всем водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Безопасность на дорогах — это зона коллективной ответственности, и каждый водитель может внести вклад в ее обеспечение, проявляя внимательность, дисциплину и уважение к другим участникам дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Жамбылской области трое осужденных вышли на свободу по амнистии.