Более 83% площадей зерновых и зернобобовых убрано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 14 сентября в Казахстане убрано более 83% площадей зерновых и зернобобовых. Темпы уборочной кампании в этом году по-прежнему более чем в 2 раза превышают прошлогодние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

На сегодняшний день в Казахстане убрано 13 млн 206 тысяч га. Это 83,6% уборочной площади по всей республике. Крестьяне уже намолотили 15 млн 914 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Текущая средняя урожайность превышает прошлогодний показатель почти на 1 центнер с гектара (12,1 ц/га).

Стоит отметить, что к 14 сентября 2019 года было убрано 6 млн га – 39,8% уборочной площади, а намолочено 6,8 тонн. Подробности здесь.

Напомним, на прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом уборочной кампании в Северо-Казахстанской и Костанайской областях .